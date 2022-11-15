"ADQ" الإماراتية تستحوذ على حصة في مجموعة فيسترا الأميركية

استحوذت القابضة ADQ الإماراتية على حصة في مجموعة فيسترا الأميركية المتخصصة في إدارة الصناديق ومزود خدمات الشركات.

وذكرت"ADQ" في بيان على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن "الصفقة تأتي في إطار التزامنا بتوسيع وتنويع محفظة شركاتنا، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع شركات وهيئات ذات قيمة مضافة اقتصاديًا وأثر مجتمعي إيجابي".

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وقال رئيس الاستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في "ADQ" مرتضى حسين، إن الاستثمار في مجموعة فيسترا الأميركية يتماشى مع استراتيجية الشركة المتمثلة في إقامة شراكات استراتيجية مع شركات ومؤسسات ذات قيمة مضافة اقتصاديا وأثر مجتمعي إيجابي.

وأضاف حسين أن هذا الاستثمار يتواءم مع أولويات "القابضة ADQ" في تحقيق عوائد مالية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

يُشار إلى أن مجموعة القابضة ADQ الإماراتية استثمرت نحو 125 مليون دولار في صندوق شركة "ألف كابيتال" أول شركة للاستثمارات خاصة تقودها النساء في الشرق الأوسط.

ويمثل هذا الاستثمار نصف قيمة الاستثمارات المستهدفة ضمن الصندوق، وتعتزم "ألف كابيتال" الاستحواذ على حصص كبيرة ونشطة في الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للقطاع الخاص في دول الخليج التي تتمتع بأساسيات قوية وواعدة.

كانت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، قدمت عرضاً إلى شركة طيران أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها 100%، في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية بالإضافة إلى حصتها البالغة 50%، من رأس مال شركة غلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال)، وذلك لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات، ذي تنافسية عالية تمكنه من الوصول إلى الأسواق العالمية وبناء علاقات تجارية مع كبار مصنعي الطائرات في العالم.

وفي حال قبول العرض وإتمام الصفقة، من المتوقع أن يتم إنشاء شركة تتمتع بقدرة تنافسية على مستوى العالم، مقرها أبوظبي.

وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة الموحدة حوالي 9.4 مليار درهم بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، حيث ستتضمن مجموعة واسعة من لطائرات ومراكز صيانة الطائرات وحظائر الطائرات.