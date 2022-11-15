"شاكر" تسحب توصية زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بـ 249 مليون ريال

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر"، عن سحب توصية مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 249 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سحب التوصية بسبب تحسن المركز المالي للشركة وارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية، وتمكن الشركة من سداد القروض طويلة الأجل، بالإضافة إلى تمكن الشركة من الحصول على تسهيلات كافية من البنوك المحلية مما يساعد الشركة على المضي قُدما في تحقيق خطط نموها المستقبلية.

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وأضافت "شاكر" أن هذا القرار لن يكون له أي تأثير جوهري على النتائج المالية الموحدة لشركة "شاكر" أو مساهميها.

وأوضحت "شاكر" أن مجلس الإدارة قرر أنه من مصلحة مساهمي الشركة سحب توصيته للجمعية العامة غير العادية، وإلغاء إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وذكرت أن مجلس الإدارة كجزءٍ من واجبه الإرشادي المستمر، أعاد تقييم الوضع المالي للشركة، وقرر أن زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم حق الاكتتاب لم تعد مطلوبةً في هذه الفترة بسبب الأداء الماليّ والتشغيليّ القوي للشركة، ووضعها النقديّ القويّ، وميزانيتها العمومية الجيدة.

وأضافت أن رأس المال يبقى عند نحو 482.33 مليون ريال بعدد أسهم نحو 48.23 مليون سهم.

وسيقوم مجلس إدارة "شاكر" بشكل مستمرفي تقييم جميع خيارات التمويل المستقبلية لتحقيق أهداف الشركة.