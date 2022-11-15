اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد
اقتصاد مصر

"قناة السويس للحاويات" توقع عقدا بـ500 مليون دولار لإدارة توسعات رصيف جديد

بميناء شرق بورسعيد

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة قناة السويس للحاويات في مصر، وهي مشغل محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقدا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإدارة التوسعات الإضافية وتقديم الخدمات اللوجستية على رصيف جديد بطول 955 مترا.

وأضافت أن التوسعات من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية للمحطة من 5 ملايين حاوية مكافئة وصولا إلى ما يقارب 7 ملايين.

وأفادت أن التوسعات ستوجد ساحة تداول حاويات إضافية بما يقارب 500 ألف متر مربع، ليزيد إجمالي ساحة تداول الحاويات من 1.2 مليون متر مربع إلى 1.7 مليون متر مربع بإجمالي استثمارات إضافية 500 مليون دولار.

"ADQ" الإماراتية تستحوذ على حصة في مجموعة  فيسترا الأميركية شركات أبوظبي القابضة "ADQ" الإماراتية تستحوذ على حصة في مجموعة  فيسترا الأميركية

ويرتفع إجمالي الاستثمارات منذ بداية تدشين الشركة إلى 1.5 مليار دولار، في عقد انتفاع لمدة 30 عاما.

وقال ستيفن يوجالينجام المدير التنفيذي للشركة إن المحطة الجديدة ستعمل على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة مع تعزيز التوسع الجديد باستخدام معدات كهربائية بالكامل ضمن إستراتيجية المجموعة لإزالة 70% من الانبعاثات الكربونية عن كافة محطات تداول الحاويات التابعة لها بحلول 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عدد سكان الأرض يتخطى عتبة 8 مليارات نسمة عدد سكان الأرض يتخطى عتبة 8 مليارات نسمة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط