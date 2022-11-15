"قناة السويس للحاويات" توقع عقدا بـ500 مليون دولار لإدارة توسعات رصيف جديد

قالت شركة قناة السويس للحاويات في مصر، وهي مشغل محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقدا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإدارة التوسعات الإضافية وتقديم الخدمات اللوجستية على رصيف جديد بطول 955 مترا.

وأضافت أن التوسعات من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية للمحطة من 5 ملايين حاوية مكافئة وصولا إلى ما يقارب 7 ملايين.

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وأفادت أن التوسعات ستوجد ساحة تداول حاويات إضافية بما يقارب 500 ألف متر مربع، ليزيد إجمالي ساحة تداول الحاويات من 1.2 مليون متر مربع إلى 1.7 مليون متر مربع بإجمالي استثمارات إضافية 500 مليون دولار.

ويرتفع إجمالي الاستثمارات منذ بداية تدشين الشركة إلى 1.5 مليار دولار، في عقد انتفاع لمدة 30 عاما.

وقال ستيفن يوجالينجام المدير التنفيذي للشركة إن المحطة الجديدة ستعمل على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة مع تعزيز التوسع الجديد باستخدام معدات كهربائية بالكامل ضمن إستراتيجية المجموعة لإزالة 70% من الانبعاثات الكربونية عن كافة محطات تداول الحاويات التابعة لها بحلول 2030.