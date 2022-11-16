"أبل" تطلق ميزة الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية SOS.. كيف تعمل؟

أطلقت شركة "أبل" ميزة الاتصال بخدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية لمستخدمي جميع هواتف سلسلة آيفون 14 والتي طرحتها في سبتمبر الماضي.

وتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية طلب المساعدة والاتصال بالطوارئ عند عدم الاتصال بشبكات الهاتف المحمول أو الواي فاي.

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وتعمد ميزة الاتصال بخدمة الطوارئ على الاتصال بالقمر الصناعي، مع إمكانية استخدام الميزة لطمأنه الأصدقاء والعائلة بمكان وجودهم أثناء التنقل في مواقع خارج التغطية.

وتعتمد هواتف أيفون 14 على رقاقة خاصة مدمجة تسمح للهوائيات بالاتصال مباشرة بالقمر الصناعي عند عدم توفر تغطية سواء الاتصال بشبكات الهاتف المحمول أو الواي فاي.

وتتيح ميزة "طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية" لمستخدمي هواتف آيفون 14 مشاركة موقعهم الجغرافي يدويا عبر القمر الصناعي، وذلك باستخدام Find My عندما لا يكون هناك اتصال خلوي أو عبر الواي فاي.

وتوجه أبل مستخدمي ميزة "طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية" لتحريك الهاتف في بعض الاتجاهات للاتصال مع القمر الصناعي، وهو ما قد يستغرق حوالي 15 ثانية إلى دقيقة للاتصال.

وبعد الاتصال بالقمر الصناعي، يمكن للمستخدم إرسال رسالة نصية إلى خدمات الطوارئ لطلب المساعدة والإبلاغ عن حالته، ثم إرسال المعرف الطبي الخاص به.

كانت شركة أبل كشفت عن تراجع الطلب على آيفون 14 و14 بلس لصالح بدائل أرخص من شركات أخرى.

وقلصت الشركة إنتاج هواتف آيفون 14 بـ 3 ملايين وحدة إلى 87 مليون هاتف.

وأشارت الشركة إلى تراجع الطلب على آيفون 14 و14 بلس لصالح آيفون برو الذي يتمتع بخصائص أعلى مقابل 100 دولار إضافية فقط.