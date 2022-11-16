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سوق السعودية

الأرباح السنوية لـ"الوطنية للتعليم" ترتفع 191% إلى 71 مليون ريال

وتوصي بتوزيع 12% أرباحاً نقدية

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم "الوطنية للتعليم"، في السنة المالية للشركة المنتهية في 31 أغسطس 2022، بنسبة 190.5% إلى نحو 71.05 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 24.46 مليون ريال في السنة الماضية.

وقالت "الوطنية للتعليم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الأرباح السنوية يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 75% عن السنة السابقة والذي يرجع بشكل رئيسي من زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 29% من 13.3 ألف طالب وطالبة في العام السابق إلى 17.1 ألف طالب وطالبة.

وأضافت أن الأرباح ارتفعت بدعم من زيادة الرسوم الدراسية عن السنة السابقة التي تضمنت خصومات استثنائية متعلقة بتداعيات جائحة كورونا أعلنت عنها الشركة في حينها.

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وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022، بإجمالي نحو 51.6 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 43 مليون سهم.

وقالت "الوطنية للتعليم" إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.2 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12%.

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