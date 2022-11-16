تحديد سعر طرح سهم "الريان المتقدمة للصناعة" في "نمو" بـ 72 ريالا

أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة "الريان المتقدمة للصناعة" في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 72 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" السعودية، اليوم الأربعاء، إن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 1444/04/26ه الموافق 20 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الخميس 1444/04/30ه الموافق 24 نوفمبر 2022.

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كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "الريان المتقدمة للصناعة" تسجيل أسهمها وطرح مليوني سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة في بيان على موقعها، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.