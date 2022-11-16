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مهلة جديدة لبنك القاهرة لإتمام الطرح في البورصة المصرية

حتى نهاية مارس 2023

دبي - العربية.نت
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وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الأربعاء، على طلب بنك القاهرة بمد المهلة الخاصة بإنهاء إجراءات طرح أسهم البنك في البورصة المصرية لتنتهي في 23 مارس 2023.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الموافقة تأتي في ضوء طلب البنك اعتماد الهيئة تفعيلاً للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية شهر أغسطس الماضي والتي أجازت للهيئة الموافقة على مد مهلة الطرح الخاصة بالشركات التي تم قيد أوراقها المالية قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

وسمحت التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الإدارة، للهيئة بتقدير موقف كل شركة وفق ما تقدمه من مبررات وخطط زمنية لمد مهلة انهاء إجراءات الطرح.

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كانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، قد أعطت البنك أكثر من مهلة لإتمام عملية الطرح، آخرها مهلة انتهت في 31 ديسمبر 2021.

يذكر أن بنك القاهرة الحكومي يستعد للطرح في البورصة المصرية منذ عدة سنوات، وأسهمه مملوكة لبنك مصر الحكومي.

ويبلغ رأسمال بنك القاهرة المصدر والمدفوع 5.25 مليار جنيه، موزعاً على 2.625 مليار سهم بقيمة اسمية جنيهان للسهم الواحد، وفقاً للتقرير السنوي للعام 2020.

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