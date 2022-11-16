"أسواق العثيم": توزيع 75% أرباحاً نقدية استثنائية عن الربع الثالث من 2022

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم، عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح استثنائية نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2022 وذلك بناءً على ما حققته الشركة من عوائد استثنائية نتيجة لبيع حصتها في رأس مال شركة عبد الله العثيم للاستثمار وأرض المدينة المنورة.

وقالت شركة أسواق عبدالله العثيم، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 675 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 90 مليون سهم.

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وأضافت أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 7.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 75%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد بتاريخ 20 نوفمبر 2022، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 1 ديسمبر 2022.

كان مساهمو شركة أسواق عبد الله العثيم قد وافقوا خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على بيع الأسهم التي تمتكلها الشركة في رأس مال شركة عبد الله العثيم للاستثمار والبالغة نحو 13.65 مليون سهم بقيمة إجمالية نحو 846.54 مليون ريال، وذلك دون أي شروط تفضيلية.

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وكذلك بيع الأرض المملوكة للشركة بالمدينة المنورة والبالغ مساحتها نحو 105.66 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية نحو 211.33 مليون ريال، وذلك دون أي شروط تفضيلية.