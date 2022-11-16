اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسواق عبدالله العثيم
فرع تابع لشركة أسواق عبدالله العثيم
سوق السعودية

"أسواق العثيم": توزيع 75% أرباحاً نقدية استثنائية عن الربع الثالث من 2022

بواقع 7.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم، عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح استثنائية نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2022 وذلك بناءً على ما حققته الشركة من عوائد استثنائية نتيجة لبيع حصتها في رأس مال شركة عبد الله العثيم للاستثمار وأرض المدينة المنورة.

وقالت شركة أسواق عبدالله العثيم، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 675 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 90 مليون سهم.

اقرأ المزيد: أرباح "أسواق العثيم" تتضاعف بأكثر من 16 مرة خلال الربع الثالث

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 7.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 75%.

السعودية تجمع 6.6 مليار ريال من إصدارات الصكوك المحلية لشهر نوفمبر اقتصاد سوق السعودية السعودية تجمع 6.6 مليار ريال من إصدارات الصكوك المحلية لشهر نوفمبر

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد بتاريخ 20 نوفمبر 2022، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 1 ديسمبر 2022.

كان مساهمو شركة أسواق عبد الله العثيم قد وافقوا خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على بيع الأسهم التي تمتكلها الشركة في رأس مال شركة عبد الله العثيم للاستثمار والبالغة نحو 13.65 مليون سهم بقيمة إجمالية نحو 846.54 مليون ريال، وذلك دون أي شروط تفضيلية.

اقرأ المزيد: "أسواق العثيم" تبيع أرض فضاء في الرياض بـ 186.6 مليون ريال

وكذلك بيع الأرض المملوكة للشركة بالمدينة المنورة والبالغ مساحتها نحو 105.66 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية نحو 211.33 مليون ريال، وذلك دون أي شروط تفضيلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعدما هزت الجرائم الرأي العام في تونس.. منظمات حقوقية تطلق حملة "أوقفوا قتل النساء" بعدما هزت الجرائم الرأي العام في تونس.. منظمات حقوقية تطلق حملة "أوقفوا قتل النساء"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط