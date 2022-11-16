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ألفابت
ألفابت
وول ستريت

"ألفابت" تواجه ضغوطا من أحد كبار مستثمريها لخفض الموظفين والتكاليف

ألفابت أضافت أكثر من 36 ألف عامل في الأشهر الـ 12 الماضية

دبي - العربية.نت
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واجهت شركة ألفابت الشركة الأم لموقع غوغل، دعوة من مساهم كبير يوم الثلاثاء لخفض عدد الموظفين المرتفع وخفض الرواتب المرتفعة المدفوعة لغير المهندسين في أحدث علامة على تزايد الضغط على أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية.

ودعا صندوق التحوط TCI الذي يمتلك حوالي 6 مليارات دولار من أسهم ألفابت إلى إجراءات صارمة بما في ذلك خفض كبير في استثمار "غوغل" طويل الأمد في السيارات ذاتية القيادة وزيادة كبيرة في عمليات إعادة شراء الأسهم.

هذا وكانت شركة ألفابت قد أضافت أكثر من 36 ألف عامل في الأشهر الـ 12 الماضية الأمر الذي زاد عدد موظفيها بنحو الربع رغم تباطؤ إيرادات الإعلانات بشكل حاد خلال الفترة.

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