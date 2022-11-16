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بنك صحار الدولي
بنك صحار الدولي
اندماج

"إتش.إس.بي.سي" عُمان يوقع اتفاقية اندماج مع "صحار الدولي"

لم يكشف عن قيمة الصفقة

دبي - رويترز
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قال بنك إتش.إس.بي.سي عمان وبنك صحار الدولي اليوم الأربعاء، إنهما أبرما اتفاقية اندماج ملزمة.

وذكر البنكان في إعلانين تنظيميين منفصلين، أن جميع أصول والتزامات إتش.إس.بي.سي عمان ستنقل إلى بنك صحار الدولي، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وأضافا أن إتش.إس.بي.سي عُمان سيُحل ككيان قانوني عند اكتمال عملية الاندماج وسيتم إلغاء أسهمه.

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وقال إتش.إس.بي.سي عمان في إفصاح للبورصة، إن المقابل الذي سيعرض لكل مساهم في البنك سيكون مثل القيمة الدفترية "على أن يكون المقابل أسهما في بنك صحار الدولي مع إمكانية أن يختار مساهمو بنك إتش.إس.بي.سي عمان الحصول على المقابل نقدا، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمقابل النقدي الذي يدفعه بنك صحار الدولي للمساهمين في بنك إتش.إس.بي.سي عمان الذين اختاروا استلام المقابل نقدا نسبة 70% من إجمالي المقابل مستحق الدفع من قبل بنك صحار الدولي".

وسوف تقيم أسهم بنك صحار الدولي التي ستشكل جزءا من المقابل المقدم لمساهمي البنك بمثل القيمة الدفترية.

بهذا القرار، سينضم إتش.إس.بي.سي عمان وصحار الدولي إلى بنوك أخرى في دول الخليج المجاورة في تعزيز عملياتها.

واندمج البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة العربية السعودية مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية في العام 2021، ليشكلا البنك الأهلي السعودي بأصول تزيد على 240 مليار دولار.

وشهدت أبوظبي أيضاً عمليتي اندماج مصرفيتين كبيرتين.

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