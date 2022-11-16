"الآمار" توصي بتوزيع 7% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

أعلنت شركة الآمار الغذائية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2022، بإجمالي نحو 17.7 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 25.28 مليون سهم.

وقالت "الآمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.7 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 27 نوفمبر 2022، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 12 ديسمبر 2022.

وكانت شركة الآمار الغذائية، قد أعلنت عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 43 مليون ريال، لعدد نحو 25.5 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.69 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 16.86%.