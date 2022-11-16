اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دانكن الآمار الغذائية
الآمار الغذائية
سوق السعودية

"الآمار" توصي بتوزيع 7% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

بواقع 0.7 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة الآمار الغذائية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2022، بإجمالي نحو 17.7 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 25.28 مليون سهم.

وقالت "الآمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.7 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 27 نوفمبر 2022، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم شركة "العرض المتقن" أسواق المال سوق السعودية اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم شركة "العرض المتقن"

ويكون تاريخ التوزيع 12 ديسمبر 2022.

وكانت شركة الآمار الغذائية، قد أعلنت عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022، بإجمالي نحو 43 مليون ريال، لعدد نحو 25.5 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.69 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 16.86%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعدما هزت الجرائم الرأي العام في تونس.. منظمات حقوقية تطلق حملة "أوقفوا قتل النساء" بعدما هزت الجرائم الرأي العام في تونس.. منظمات حقوقية تطلق حملة "أوقفوا قتل النساء"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط