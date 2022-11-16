"السعودي الفرنسي" يبدأ طرح سندات مقومة بالدولار

أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن بدء طرح سندات مقومة بالدولار الأميركي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.

وقال البنك السعودي الفرنسي، في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيُحدد عدد السندات وشروطها وفقاً لظروف السوق.

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ويبدأ الطرح 16 نوفمبر وينتهي 17 نوفمبر 2022.

وقام البنك السعودي الفرنسي، بتعيين كل من شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد وشركة جي بي مورغان سيكيوريتيز وبنك إتش إس بي سي وشركة ميريل لينش انترناشونال وبنك ستاندرد تشارترد وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

وقال إن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.

ويحدد سعر طرح وعائد الصك حسب ظروف السوق. وتكون مدة استحقاق الصك 5 سنوات.

ويمكن استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالسندات وبرنامج السندات متوسطة الأجل.

وسيتم إدراج السندات في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع السندات إلا وفقًا للائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.