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مبادلة قد تستحوذ على Fortress Investment من سوفت بنك بقيمة ملياري دولار
مبادلة
استحواذ

"مبادلة" الإماراتية تستحوذ على حصة استراتيجية في "إيركاربون" السنغافورية

دبي - رويترز
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أكدت "مبادلة"، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، اليوم الأربعاء أنها استحوذت حصة استراتيجية في شركة إيركاربون التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

وكان مصدران مطلعان على الأمر أخبرا رويترز في وقت سابق بشأن الاتفاق.

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كانت شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، والتي تدير محفظة عالمية من الأصول تصل قيمتها إلى 284 مليار دولار، أعلنت استحواذها على حصة في شركة "سكايبورن رينيوابلز" Skyborn Renewables؛ أكبر شركة خاصة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم، إلى جانب شركة "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز"(GIP) Global Infrastructure Partners.

ويتيح هذا الاستحواذ على حصّة 100%، في شركة "سكايبورن رينيوابلز" أمام شركة (GIP) والمستثمرين المشاركين، بما فيهم مبادلة، إمكانية الوصول إلى أكبر مطوّر خاصّ لمشاريع طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم، يحظى بسجلّ حافل من الإنجازات، وبحضور قوي في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

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