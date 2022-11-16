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يوتيوب آيستوك
يوتيوب. (تعبيرية)
غوغل

"يوتيوب" يتوسع في خاصية التسوق لمواجهة تباطؤ الإعلانات الرقمية

تتيح لصناع المحتوى وضع علامات على المنتجات من متاجرهم الخاصة

دبي - العربية.نت
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أعلن موقع يوتيوب، أنه سيضيف خصائص للتسوق في خدمته للمقاطع المصورة القصيرة المماثلة لمقاطع "تيك توك"، إذ يسعى الموقع المملوك لشركة ألفابت إلى تعزيز إيراداته في مواجهة انخفاض إنفاق المعلنين القلقين من الركود.

والخاصية، التي تخضع للتجريب حاليا مع صناع محتوى مؤهلين في الولايات المتحدة، تتيح لهم وضع علامات على المنتجات من متاجرهم الخاصة.

وقال متحدث باسم "غوغل" إنه "يمكن للمشاهدين في الولايات المتحدة والهند والبرازيل وكندا وأستراليا، رؤية العلامة والتفاعل مع المعلنين.. وسنواصل إضافة خاصية وضع علامة على المنتجات لمزيد من صانعي المحتوى وفي مزيد من المناطق الجغرافية"، حسبما نقلت "رويترز".

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كما يجري تجربة برامج جديدة بخدمة البث المباشر للأشخاص المؤثرين الذين يبيعون منتجات عبر روابط في مقاطعهم.

يأتي ذلك بعد شهور من إعلان يوتيوب عن طريقة جديدة تمكن صناع المحتوى من جني الأموال عبر مقاطع قصيرة، مستحدثة الإعلان على المقاطع القصيرة ومانحة المبدعين 45% من الإيرادات.

ويواجه موقع المقاطع المصورة المهيمن على الإنترنت صعوبة في منافسة "تيك توك" الذي يبلغ عدد مستخدميه مليارا شهريا.

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