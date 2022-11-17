أرامكو للعربية: استثماراتنا في كوريا تضاعفت 16 مرة منذ 1991 حتى الآن

قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني، إن أرامكو أعلنت اليوم الخميس، عن الاستثمار الأكبر لها على الإطلاق في كوريا الجنوبية المتمثل في تطوير أضخم وحدة تكسير بخاري للبتروكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم في مشروع مشترك مع شركة "إس – أويل".

وأضاف النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، في مقابلة مع "العربية"، إن المشروع يأتي في إطار سعي أرامكو إلى توسيع نطاق أعمالها في قطاع البتروكيميائيات وزيادة التكامل لتعظيم القيمة للزيت الخام.

مادة اعلانية

وأوضح محمد القحطاني، أن شركة "إس – أويل" تعتبر من الاستثمارات الناجحة لأرامكو حيث بدأ الاستثمار فيها خلال عام 1991 ومنذ ذلك الوقت تضاعفت قيمة المنشأة 16 مرة وتضاعفت الطاقة التكريرية 7 مرات حتى الآن.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، إن المشروع باسم "شاهين" وبقيمة 7 مليارات دولار ويعمل على تحويل النفط الخام إلى مواد أولوية للبتروكيماويات ويمثل أول تسويق لتقنية أرامكو السعودية بتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بطريقة التكسير الحراري.

يأتي هذا المشروع بعد استثمار سابق بقيمة 4 مليارات دولار في المرحلة الأولى من مشروع توسعة البتروكيميائيات الذي اكتمل في عام 2018.

ويقع المشروع الجديد في الموقع الحالي لمجمع "إس – أويل" في أولسان، ومن المقرر أن تكون للمشروع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 3.2 مليون طن من البتروكيميائيات سنويا، وسيشمل منشأة لإنتاج بوليمرات عالية القيمة.

يذكر أن "أرامكو" هي المساهم الأكبر في "إس – أويل"، بأكثر من 63% تمتلكها من خلال شركة "أرامكو لما وراء البحار بي. في" التابعة لها.