تحديد النطاق السعري لطرح "مُلان" في "نمو" بين 18 – 24 ريالاً للسهم

أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة مُلان لمنتجات الحديد "مُلان" نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل بين 18 – 24 ريالا للسهم.

وقالت "يقين كابيتال" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عملية الطرح تتمثل بطرح عدد 532,414 سهماً عادياً تمثل نسبة 20.02% من رأس المال المصدر.

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وأضافت أنه سيتم تخصيص عدد 532,414 سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 132,990 سهم.

وقالت شركة "يقين كابيتال"، إن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في تاريخ 20 نوفمبر 2022م وتنتهي في تاريخ 22 نوفمبر 2022م.