تعيين جيمس ديلوكا رئيساً تنفيذياً لـ "سير" السعودية للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية في السعودية، عن تعيين جيمس ديلوكا رئيساً تنفيذياً لها.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن جيمس ديلوكا يمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في قطاع السيارات، كما تولى العديد من المناصب القيادية في كل من جنرال موترز وفين فاست.

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وأضافت أن ديلوكا في منصبه الجديد سيشرف على تطوير وتصنيع وإنتاج سيارات كهربائية تجمع بين التصميم الأنيق وأحدث التقنيات المستخدمة في عالم صناعة السيارات وبيع السيارات في السوق المحلية ومنطقة الخليج.

يذكر أن ديلوكا قاد شركة فين فاست لتصنيع السيارات كأول رئيس تنفيذي لها، حيث أنشأ أول علامة سيارات كهربائية في فيتنام في جنوب شرق أسيا.

كما أدار ديلوكا قطاع التصنيع في شركة جنرال موترز في جميع أنحاء العالم، حيث أشرف على عمليات إنتاج الشركة وفريق عمل يتكون من 200 ألف موظف في 171 مصنعا بـ 31 دولة.

وقال ديلوكا، إنه يتطلع للعمل على جعل علامة "سير" محل إعجاب للمستهلك السعودي بشكل خاص ولقطاع صناعة السيارات بشكل عام، حيث ستكون هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة لتدعم بذلك قطاع السيارات على نطاق أوسع لا سيما مع انتقال العديد من شركات صناعة السيارات للشرق الأوسط، لتجعل السيارات الكهربائية أكثر انتشاراً في المملكة بشكل خاص وفي المنطقة ككل.

وشركة "سير" هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون للتكنولوجيا، وستقوم بصناعة السيارات بالسعودية، ومن المقرر بيع سياراتها الكهربائية بحلول عام 2025م للعملاء من خلال قنوات تقنية مبتكرة، حيث سيتم تصنيع كل سيارة واختبارها وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة والرقابة العالمية.

ولدى الشركة حالياً أكثر من 400 موظف وموظفة بدأوا بتطوير وتصميم سيارات "سير".