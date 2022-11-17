شركة تابعة لـ"الباحة" تشتري قطعة أرض صناعية بـ 24 مليون ريال

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية "الباحة"، اليوم الخميس، عن شراء شركة المراكز الراقية المحدودة، التابعة لها، أرض صناعية مقام عليها مبنى إداري ومستودع بمدينة الرياض بالمنطقة الصناعية بقيمة 24 مليون ريال غير شامل ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت "الباحة" في بيان على "تداول السعودية"، إن مساحة الأرض تبلغ 25.06 ألف متر مربع مقام عليها مبنى مكون من ثلاث طوابق إدارية بمسطحات 4,500 متر مربع ومستودع مقام على مساحة 16 ألف متر مربع.

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وأضافت أن البائع هما شركة المصنع السعودي الحديث، وعبدالله بن عبدالعزيز الشايع.

وأوضحت أن تمويل الصفقة يكون من متحصلات زيادة راس مال شركة الباحة للاستثمار والتنمية.

وأرجعت الشركة سبب الصفقة إلى تنوع استثمارات الشركة وزيادة محفظتها العقارية للمجموعة.

ويتمثل الأثر المتوقع لشراء الأرض في ارتفاع العقارات الاستثمارية بالموجودات غير المتداولة.