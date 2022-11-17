شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تدخل شراكة لتعزيز جهود مواجهة التغيّر المناخي
ستسهم الشراكة في تعزيز حضور السوق الطوعية للائتمان الكربوني بين دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي
أعلنت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم عن شراكة تهدف لتوظيف التمويل الإسلامي لمواجهة التغيّر المناخي.
وستسهم الشراكة في تعزيز حضور السوق الطوعي للائتمان الكربوني بين دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتقديم الخدمات الاستشارية والتمويلية للشركات التي تسعى لخفض انبعاثاتها الكربونية للحصول على أرصدة الكربون من أنشطتها.
ولتفعيل هذه الجهود، تم الحصول على قرار من الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن تداول أرصدة الكربون، و يمثّل ذلك خطوة مهمة ضمن الجهود العالمية لمواجهة التغيّر المناخي، كما سيمكن من تداول أرصدة الكربون وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي، الأمر الذي يشكّل حافزا لمطوري المشاريع لتعزيز جهود العمل المناخي وتسريع اتخاذ الإجراءات الضرورية على نطاق واسع.
ويمثل التعاون مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية خطوة مهمة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال السنوات القادمة، وذلك لتعزيز التمويل الأخضر والتجارة المستدامة، حيث سيسهل اتاحة تمويل المؤسسة وخدماتها لدعم جهود البلدان الأعضاء في المؤسسة؛ لخفض الانبعاثات الكربونية.
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