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الخريف لتقنية المياه والطاقة
الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" توقع عقداً لتشغيل قطاع المياه في "جدة" بـ 228 مليون ريال

وتحصل على عقد بـ 60.8 مليون ريال لتشغيل وصيانة محطتي الصرف بالمدينة المنورة

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة- "الخريف"، اليوم الخميس، عقد أعمال تشغيل وصيانة قطاع المياه في مدينة جدة مع شركة المياه الوطنية، بقيمة 228.17 مليون ريال ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب بيان لشركة "الخریف"، على "تداول السعودية"، فإنها ستقوم بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة قطاع المياه لمدة 60 شهراً مع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع بداية من الربع الثالث من 2022.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة محطتي الصرف الصحي المرحلة الأولى والثانية بالمدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية.

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وقالت "الخريف" إن قيمة العقد تبلغ 60.8 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت شركة "الخريف"، أنها ستقوم بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة محطتي الصرف الصحي المرحلة الأولى والثانية بالمدينة المنورة، وذلك ‬لمدة 36 شهرا.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2023.

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