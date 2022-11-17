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"السعودي الفرنسي" يجمع 700 مليون دولار من سندات دولارية

بعائد بلغ 5.5% في السنة

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الخميس، عن انتهاء طرحه للسندات المقومة بالدولار الأميركي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل، بقيمة 700 مليون دولار.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن تسوية إصدار السندات سيكون في تاريخ 23 نوفمبر 2022.

وأضاف أن العدد الإجمالي للسندات بلغ 3500 صك على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار، بقيمة 200 دولار.

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وأوضح أن عائد السند يبلغ 5.5% في السنة، بمدة استحقاق 5 سنوات.

كانت وثيقة مصرفية قد أظهرت أن البنك السعودي الفرنسي حدد سعر سندات مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات طرحها أمس، عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وذكرت الوثيقة أن هذا الفارق تم خفضه من السعر الاسترشادي المبدئي عند حوالي 195 نقطة أساس فوق نفس المؤشر، بعد أن تجاوز حجم الطلبات 3.2 مليار دولار، بحسب "رويترز".

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