بيع أشهر شركة شاي في مصر

استحوذت شركة "إيكاتيرا تي إيجيبت" التابعة للشركة "العالمية"، على العلامة التجارية "شاي ليبتون" مصر من "يونيليفر مشرق"، لتنضم إلى نحو 34 علامة تجارية من المشروبات.

وتشمل مجموعة منتجات "ليبتون" -أحد كبرى الشركات العاملة في مجال تجارة الشاي في العالم- الشاي الأسود والأخضر وشاي الأعشاب والخلطات البودرة والمشروبات المعبأة.

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ورفضت منة الله شركس، مدير فرع الشركة العالمية، في مصر "إيكاتيرا تي إيجيبت"، التي استحوذت على علامة ليبتون مصر، التعليق على الصفقة وتوضيح حجمها وموقف العاملين الحالين وحجم المخزون من الشاي، وفقا لموقع "القاهرة 24".

وبحسب بيانات الشركة الجديدة المالكة لشركة شاي ليبتون فإن وحدتها الجديدة قد تأسست في 2021، وتمتلك 15 ألف وكيل في 4 قارات لتقديم الشاي لأكثر من 600 مليون شخص يوميا في المنازل والمقاهي.

وفي 10 نوفمبر الحالي، قررت شركة ليبتون رفع أسعار جميع منتجات الشاي التي توردها إلى السوق المصرية، بين 50 قرشًا وحتى 5 جنيهات للمرة الثانية في أقل من شهر، في جميع العبوات التي يتراوح وزنها بين 40 غراما وحتى 500 غرام.

وسبق أن قالت شركة يونيليفر في بيان في إبريل الماضي، إن شاي ليبتون يصنع بالكامل في مصانع الشركة في مصر، ويصدر إلى عدة دول مجاورة.

وتعود ملكية شاي ليبتون، إلى شركة يونيليفر مصر منذ عام 1991، إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتى تخلى عن منصبه كرئيس مجلس إدارة الشركة لصالح أخته حسناء محمد رشيد عقب توليه المنصب الحكومي مباشرة.