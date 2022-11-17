بعد استقالة سعيد بازيد.. "اليمامة للحديد" تعين سهل الثبيتي رئيساً تنفيذياً

أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، عن قبول مجلس الإدارة استقالة الرئيس التنفيذي يوسف سعيد محمد بازيد من منصبه، وتعيين سهل بن مخضار خضران الثبيتي رئيساً تنفيذياً للشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، إن فترة استلام الأعمال والمهام بينهما ستكون خلال شهري يناير وفبراير من عام 2023.

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وأوضحت، أن استقالة يوسف سعيد محمد بازيد بسبب رغبته التفرغ لأموره الخاصة، والاستقالة ستكون سارية اعتباراً من مطلع مارس 2023.

وذكرت أن سهل بن مخضار خضران الثبيتي سيتسلم مهامه في مطلع مارس المقبل.

وأشارت إلى أن الثبيتي، حاصل على شهادة البكالوريس في الهندسة الميكانيكية، وشهادة البكالوريس في المحاسبة، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز، ولديه خبرة 20 عاماً في القطاع الصناعي، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للتشغيل.