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الدوائية جديد
سبيماكو الدوائية
سوق السعودية

"سبيماكو الدوائية" تدشن مصنع أدوية جديد بتكلفة 272 مليون ريال

لتصنيع أدوية الأمراض السرطانية والأدوية عالية السمية

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية –"سبيماكو الدوائية"، اليوم الخميس، عن تدشين مصنعها الجديد لتصنيع أدوية الأمراض السرطانية والأدوية عالية السمية بتكلفة إجمالية 272 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن المصنع يمتد على مساحة 2800 متر مربع داخل مصنع "سبيماكو الدوائية" بمنطقة القصيم.

كانت "سبيماكو الدوائية" قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "أسترازينيكا البريطانية" بهدف الاستثمار ونقل التقنية وتصنيع مجموعة من المستحضرات الصيدلانية ضمن مشروع إنتاج أدوية الأمراض السرطانية.

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وأضافت "سبيماكو الدوائية" أنه سيتم تصنيع الأدوية التخصصية بهذه الوحدة الصناعية الجديدة وذلك حسب الاتفاقيات المبرمة مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والحيوية.

وأوضحت أن مصنع أدوية الأمراض السرطانية والأدوية عالية السمية يضم مناطق التصنيع والتغليف ومختبر مراقبة وضبط الجودة، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الفنية التي تتضمن نظام معالجة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بما يتوافق مع المتطلبات العالمية لتصنيع الأدوية عالية السميّة.

وأشارت إلى أنها بدأت العمل بالبنية التحتية للمرحلة الأولى عام 2017 وتم الانتهاء من بناء كامل المصنع بنهاية شهر مارس 2021 وتم بعدها إجراء الاختبارات الفنية والهندسية اللازمة وإجراءات السلامة المطلوبة قبل البدء بتدشين المصنع.

وقالت "سيبماكو الدوائية"، إن المصنع حصل على موافقة واعتماد هيئة الغذاء والدواء للبدء بعملية الإنتاج، ويتم حاليا استكمال الموافقات النهائية بعد فحص التشغيلات التثبتية من قبل الهيئة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الجديد أكثر من 275 مليون وحدة علاجية.

وتعد "سبيماكو الدوائية" لاعباً رئيسياً في قطاع الدواء السعودي، وتقدم إلى جانب شركاتها التابعة في 16 دولة، منتجات دوائية ومستحضرات طبية موثوقة عالية الجودة ترتقي بقطاع الرعاية الصحية، وتلبي التطلعات وتحقق الأثر الإيجابي، وتعزز دورها ضمن منظومة الرعاية الصحية داخل المملكة وفي كافة الدول التي تتواجد فيها."

وتوقعت تحديد الأثر المالي للتغير الحاصل لاحقا بعد بدء الإنتاج التجاري.

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