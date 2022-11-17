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مجموعة الحكير
مجموعة الحكير
سوق السعودية

"مجموعة الحكير" تعلن إطفاء خسائرها المتراكمة

بعد تخفيض رأس المال إلى 315 مليون ريال وإطفاء 335 مليون ريال خسائر متراكمة

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية- "مجموعة الحكير"، اليوم الخميس، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.

وقالت "مجموعة الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، إنها خفضت رأس المال إلى 315 مليون ريال عبر إطفاء خسائر متراكمة بمبلغ 335 مليون ريال، بناءً على موافقة الجمعية غير العادية.

كانت الجمعية العامة غير العادية قد وافقت على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 51.54% من 650 مليون ريال، إلى 315 مليون ريال، ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 31.5 مليون سهم.

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وتم تخفيض رأس المال عبر إلغاء عدد 33.5 مليون سهم من أسهم الشركة، لإطفاء نسبة 98.93% من الخسائر المتراكمة، حيث سيتم إلغاء عدد 67 سهما لكل 130 سهما من أسهم الشركة المصدرة.

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