"دبي الإسلامي" يعين بنوكاً لإصدار صكوك مستدامة لأول مرة

أظهرت وثيقة مصرفية، اليوم الجمعة، أن بنك دبي الإسلامي، استعان ببنوك لترتيب بيع أول صكوك إسلامية مستدامة مقومة بالدولار الأميركي بآجال استحقاق مدتها خمس سنوات.

وسيبدأ بنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد اجتماعات مع المستثمرين من يوم الإثنين، على أن يتبع ذلك إصدار بحجم قياسي وفقا لظروف السوق، وفقا لـ"رويترز".

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وكان بنك دبي الإسلامي، سجل نمواً في صافي الأرباح بنسبة 34% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 على أساس سنوي، ليصل إلى 4.101 مليارات درهم مقابل 3.069 مليارات درهم للفترة نفسها من العام 2021.

وأرجع البنك هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية، إضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة.

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3.3% منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى 236 مليار درهم، في وقت سجل فيه البنك نحو 43 مليار درهم من الاكتتابات الإجمالية الجديدة.