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The KPMG logo is seen at their offices at Canary Wharf financial district in London, Britain, March 3, 2016. (File photo: Reuters)
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KPMG تعين رئيساً تنفيذياً جديداً لمكاتبها في الإمارات وعُمان

وسط مراجعة مستقلة شاملة للحوكمة في الشركة

دبي - العربية.نت
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قامت شركة KPMG بتعيين Emilio Pera رئيساً تنفيذياً لمكاتبها في الإمارات وسلطنة عمان خلفاً لـنادر حفار.

ويستلم الرئيس التنفيذي الجديد مهامه في الأول من يناير المقبل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، علما أن Pera كان رئيس وحدة الضرائب في KPMG، وهو يعمل في الشركة منذ العام 2016.

يتم العمل حالياً على مراجعة مستقلة شاملة للحوكمة في KPMG، ومن المنتظر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

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