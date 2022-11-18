KPMG تعين رئيساً تنفيذياً جديداً لمكاتبها في الإمارات وعُمان

قامت شركة KPMG بتعيين Emilio Pera رئيساً تنفيذياً لمكاتبها في الإمارات وسلطنة عمان خلفاً لـنادر حفار.

ويستلم الرئيس التنفيذي الجديد مهامه في الأول من يناير المقبل بعد انتهاء الفترة الانتقالية، علما أن Pera كان رئيس وحدة الضرائب في KPMG، وهو يعمل في الشركة منذ العام 2016.

مادة اعلانية

يتم العمل حالياً على مراجعة مستقلة شاملة للحوكمة في KPMG، ومن المنتظر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.