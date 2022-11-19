إيلون ماسك ينشر صورا لاجتماعه مع موظفين في تويتر حول سياسة المنصة الجديدة

نشر إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، صورا لاجتماعه مع موظفين في تويتر حول سياسة المنصة الجديدة.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن "تويتر " شهدت مئات الاستقالات من الشركة بعد مطالبة مالكها الجديد إيلون ماسك الموظفين بزيادة ساعات العمل.

مادة اعلانية

وذكرت الصحيفة أن موقع "تويتر" في وضع حرج وسط تساؤلات حول قدرته على الاستمرار بالعمل.

ومنذ استحواذه على "تويتر" قبل أقل من ثلاثة أسابيع، أقال ماسك نصف الموظفين بدوام كامل في الشركة، والبالغ عددهم 7500، وعدداً لا يحصى من المتعاقدين المسؤولين عن الإشراف على المحتوى وجهود حيوية أخرى. كما قام بفصل كبار المسؤولين التنفيذيين في يومه الأول كمالك لموقع "تويتر"، بينما غادر آخرون طواعية في الأيام التالية.

وفي وقت سابق من الأسبوع، بدأ ماسك في طرد مجموعة صغيرة من المهندسين الذين تجادلوا معه علناً أو عبر نظام المراسلة الداخلي للشركة "سلاك".