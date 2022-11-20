اليوم.. بدء اكتتاب المستثمرين المؤهلين في طرح "الريان المتقدمة للصناعة"

يبدأ اليوم الأحد اكتتاب المستثمرين المؤهلين في طرح 2 مليون سهم من شركة "الريان المتقدمة للصناعة" في السوق الموازية "نمو" وتنتهي في 24 نوفمبر 2022.

وتحدد سعر الطرح لأسهم شركة الريان المتقدمة للصناعة بـ 72 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

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كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "الريان المتقدمة للصناعة" تسجيل أسهمها وطرح مليوني سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة في بيان على موقعها، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.