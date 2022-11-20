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مُلان لمنتجات الحديد
مُلان لمنتجات الحديد
سوق السعودية

بدء اكتتاب المستثمرين المؤهلين في طرح "مُلان لمنتجات الحديد" بسوق "نمو"

النطاق السعري للطرح بين 18 – 24 ريالا للسهم

دبي - العربية.نت
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تبدأ اليوم الأحد، عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في اكتتاب شركة مُلان لمنتجات الحديد "مُلان" بسوق نمو وتنتهي في تاريخ 22 نوفمبر 2022م.

وتم تحديد النطاق السعري لطرح شركة مُلان لمنتجات الحديد" بين 18 – 24 ريالا للسهم.

وقالت "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح مُلان لمنتجات الحديد "المحتمل أن عملية الطرح تتمثل بطرح عدد 532,414 سهماً عادياً تمثل نسبة 20.02% من رأس المال المصدر".

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وأضافت أنه سيتم تخصيص عدد 532.414 سهما عاديا تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 132,990 سهما.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة ملان لمنتجات الحديد ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح 532.4 ألف سهم تمثل 20.02% من أسهمها في السوق الموازية.

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