سوق السعودية
وحدة تابعة لـ"الباحة للاستثمار" تعلن تأجير أرض صناعية بقيمة 27 مليون ريال
لمدة 10 سنوات
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أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، عن قيام شركتها التابعة "المراكز الراقية المحدودة" بتوقيع عقد تأجير مبنى إداري ومستودع إلى شركة "المصنع السعودي الحديث" بقيمة 27.03 مليون ريال.
وقالت الشركة بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن العقد يشمل تأجير الأرض الصناعية والمقام عليها مبنى إداري ومستودع ومساحتها 25.06 ألف متر مربع لمدة 10 سنوات وتبدأ من 1 ديسمبر 2022 م.
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وأضافت أن العقد الإيجار يهدف إلى تنويع مصادر دخل الشركة وزيادة إيراداتها.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للشركة وعملياتها خلال عام 2023 م.
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