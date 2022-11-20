سوق السعودية
"الإنماء ريت للتجزئة" يحصل على 750 مليون ريال تسهيلات ائتمانية
لتمويل الاستحواذ على أصول جديدة
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أعلنت شركة الإنماء للاستثمار، مدير صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة، اليوم الأحد، عن توقيع الصندوق اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الانماء متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 750 مليون ريال.
وقالت "الإنماء للاستثمار" في بيان على "تداول السعودية"، إن التسهيلات التي تم التوقيع عليها لصالح صندوق الإنماء ريت للتجزئة مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر.
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وأضافت أن مدة التمويل تبلغ 8 سنوات ميلادية وسيكون هامش الربح 1.3+ سايبور 3 شهور.
وأشارت إلى أنه سيتم استخدام التسهيلات الائتمانية في تمويل الاستحواذ على أصول جديدة للصندوق ويتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الصندوق.
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