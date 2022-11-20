اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الإنماء للاستثمار
الإنماء للاستثمار
سوق السعودية

"الإنماء ريت للتجزئة" يحصل على 750 مليون ريال تسهيلات ائتمانية

لتمويل الاستحواذ على أصول جديدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار، مدير صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة، اليوم الأحد، عن توقيع الصندوق اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع مصرف الانماء متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 750 مليون ريال.

وقالت "الإنماء للاستثمار" في بيان على "تداول السعودية"، إن التسهيلات التي تم التوقيع عليها لصالح صندوق الإنماء ريت للتجزئة مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر.

وأضافت أن مدة التمويل تبلغ 8 سنوات ميلادية وسيكون هامش الربح 1.3+ سايبور 3 شهور.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام التسهيلات الائتمانية في تمويل الاستحواذ على أصول جديدة للصندوق ويتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الصندوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار العربية تزور سوق بازار الذي غيرت طالبان اسمه إلى مجاهدين بازار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط