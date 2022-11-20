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سوق السعودية

"دار الأركان" توقع اتفاقية مع منظمة ترمب لمشروع "عايدة" في سلطنة عمان

لتطوير فلل ترمب السكنية وفندق وملعب للغولف في المشروع

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية مع منظمة ترمب لمشروع عايدة في سلطنة عمان.

وقالت "دار الأركان" في بيان على "تداول السعودية"، إن الاتفاقية تتضمن تطوير فلل ترمب السكنية، وفندق، وملعب للغولف في مشروع عايدة.

وبحسب البيان، فإنه يجري حالياً تطوير مشروع عايدة بدعم من الشركة العمانیة للتنمیة والسیاحة "عمران"، الذراع التنفيذي لتطوير السياحة فى سلطنة عمان، والشريك في المشروع، بحجم استثمار مشترك 6 مليارات ريال.

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وأوضحت "دار الأركان"، أن القيمة المتوقعة للمشروع تبلغ 4 مليارات دولار، وسيتم تطويره على مدى 10 سنوات على مساحة 3.5 مليون متر مربع.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أثراً مالياً جوهرياً على شركة دار الأركان للتطوير العقاري حتى تاريخه لأن هذا المشروع ضمن مشاريع شركة دار الأركان العالمية.

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