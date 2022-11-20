"سمو العقارية" تسحب طلب الانتقال إلى السوق السعودية الرئيسية

أعلنت شركة سمو العقارية، عن سحب ملف طلب الانتقال إلى السوق السعودية الرئيسية والمقدم لمجموعة تداول السعودية.

وقالت سمو العقارية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ذلك لاستكمال بعض متطلبات قواعد الانتقال إلى السوق الرئيسية.

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كانت شركة سمو العقارية، قد تقدمت في أكتوبر الماضي، بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسية من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.

يذكر أن النتائج المالية الأولية لشركة سمو العقارية، أظهرت تراجع صافي أرباحها بنسبة 4.3% في النصف الأول من 2022 إلى نحو 45.45 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 47.5 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

