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سوق السعودية

"كيمانول" توصي بشراء 3.37 مليون سهم خزينة

مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن توصية مجلس إدارتها للجمعية العامة غير العادية لللموافقة على شراء عدد من أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى نحو 3.37 مليون سهم، شريطة ألا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة.

وقالت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية، اليوم الأحد، إن الهدف من الشراء هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وأضافت أن مجلس الإدارة أو من يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

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وأشارت إلى تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية. ولا توجد لدى الشركة أسهم خزينة حالياً.

وذكرت "كيمانول" أنه سيتم عرض هذه التوصية أمام الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي سوف تحدد لاحقاً لأخذ موافقتها على عملية الشراء. كما ستقوم الشركة باستيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

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