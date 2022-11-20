"ينساب" تُعلن الإيقاف المجدول لمجمعها الصناعي لإجراء أعمال الصيانة الوقائية

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن الإيقاف المجدول لمجمعها الصناعي لإجراء أعمال الصيانة الوقائية حسب المعايير الصناعية والفنية، وذلك لمدة 53 يوماً بدءا من 10 يناير 2023م.

وقالت الشركة بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذه الصيانة سوف تسهم في رفع مستوى اعتمادية وموثوقية مصانع الشركة وتحسين كفاءتها التشغيلية والإنتاجية.

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وأضافت أن التوقف يتزامن مع تنبؤات تباطؤ في النمو العالمي، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق الإشارة إلى أعمال الصيانة الوقائية في تقرير مجلس الإدارة للعام 2021م.

وأوضحت أن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات والتي يصعب التنبؤ بها إضافة إلى متوسط أسعار مواد اللقيم خلال فترة التوقف.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف سوف يظهر خلال الربع الأول والثاني من العام 2023م، وستعمل الشركة على الحد من هذا الأثر المالي بالاستخدام الأمثل للمخزون المتوفر لديها.

وتابعت: "تحقيقاً لالتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء، كما ستقوم الشركة بإعلان أي تطورات جوهرية مستقبلية في حينه".