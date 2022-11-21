صندوق الإنماء ريت الفندقي يجمع 561 مليون ريال ويخصص 50 وحدة كحد أدنى للمكتتب

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار، بصفتها مدير صندوق الإنماء ريت الفندقي عن نجاح الطرح العام لصندوق الإنماء ريت الفندقي المطروح في السوق السعودية الرئيسية برأس مال يبلغ نحو 1.02 مليار ريال.

وقالت الإنماء للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن فترة الطرح انتهت يوم 16 نوفمبر 2022، ويبلغ إجمالي حجم الطرح النقدي نحو 511.4 مليون ريال.

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وأضافت أن اشتراك مدير الصندوق يبلغ 100 مليون ريال، وحجم الطرح النقدي للأفراد والشركات نحو 411.4 مليون ريال.

ويبلغ إجمالي المبالغ المكتتب بها نحو 560.94 مليون ريال، ولا يشمل اكتتاب مدير الصندوق.

وقالت "الإنماء"، إن عدد المكتتبين بلغ 184.572 مكتتب.

وتكون آلية التخصيص للأفراد عبر تخصيص 50 وحدة كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي.

ويكون موعد رد الفائض خلال 5 أيام عمل بحد أقصى.

وسوف تقوم شركة الإنماء للاستثمار بصفتها مدير الصندوق ومدير الطرح ، بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم صندوق الإنماء ريت الفندقي في السوق الرئيسي "تاسي".