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وول ستريت

رئيس "والت ديزني" السابق يعود للشركة والسهم يقفز بقوة

افتتح سهم شركة والت ديزني على ارتفاع بأكثر من 8% في بدء تداولات الأسبوع

دبي - العربية.نت
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افتتح سهم شركة والت ديزني على ارتفاع بأكثر من 8% في بدء تداولات الأسبوع اليوم الاثنين، بعد أنباء عن عودة الرئيس السابق للشركة بعد أقل من عام من إعلانه عن تقاعده.

ويحل بوب إيجر محل الرئيس التنفيذي السابق للشركة بوب تشابيك والذي استلم المنصب في فبراير من العام 2020.

وكان إيجر قد ترأس المجلس التنفيذي لشركة ديزني لمدة 15 عاما انتهت العام الماضي، حيث كان يسعى إلى إيجاد بديل له في وقت كانت الشركة تعاني من خسائر حادة مُني فيها السهم تراجعات كبيرة.

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