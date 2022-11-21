وول ستريت
رئيس "والت ديزني" السابق يعود للشركة والسهم يقفز بقوة
افتتح سهم شركة والت ديزني على ارتفاع بأكثر من 8% في بدء تداولات الأسبوع
وضع القراءة
100% حجم الخط
افتتح سهم شركة والت ديزني على ارتفاع بأكثر من 8% في بدء تداولات الأسبوع اليوم الاثنين، بعد أنباء عن عودة الرئيس السابق للشركة بعد أقل من عام من إعلانه عن تقاعده.
ويحل بوب إيجر محل الرئيس التنفيذي السابق للشركة بوب تشابيك والذي استلم المنصب في فبراير من العام 2020.
مادة اعلانية
وكان إيجر قد ترأس المجلس التنفيذي لشركة ديزني لمدة 15 عاما انتهت العام الماضي، حيث كان يسعى إلى إيجاد بديل له في وقت كانت الشركة تعاني من خسائر حادة مُني فيها السهم تراجعات كبيرة.
اقرأ أيضاً
-
تباين مؤشرات وول ستريت وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمومؤشر داو جونز الصناعي يرتفع 14.6 نقطة أسواق المال
-
صندوق الاستثمارات العامة يعين بنوكاً لطرح "إيه.دي.إي.إس" للاكتتاب العاممن المتوقع أن يجمع الطرح ما يزيد على مليار دولار أسواق المال
-
المركزي المصري ينقل برامج القروض المخفضة الفائدة لوزارة الماليةبرامج القروض المخفضة الفائدة شملت قطاعات الصناعة والبناء والزراعة والسياحة والتمويل العقاري اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية