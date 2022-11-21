صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة يستحوذ على عقار بـ 52 مليون ريال

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار، اليوم الاثنين، عن استحواذ صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة على عقار جديد.

وقالت الإنماء للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، إن الاستحواذ على العقار مقابل 52 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية، كما أن رسوم السعي بلغت 500 ألف ريال بنسبة (بعائد 9.97%).

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وأضافت أن المبنى يقع على طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بمدينة الرياض بالسعودية.

وتبلغ مساحة أرض العقار 4,875 متر مربع، ومسطحات البناء 10,955 متر مربع، والمساحة القابلة للتأجير 6,644 متر مربع.

ويبلغ إجمالي دخل العقار نحو 4.73 مليون ريال بعائد 9.1%، ومن الممكن أن يصل إجمالي الدخل لنحو 5.18 مليون ريال بعائد 9.97%.

وتم تمويل الاستحواذ من خلال التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المتاحة للصندوق من مصرف الإنماء.

وأشارت الإنماء للاستثمار، أن شروط وأحكام الصندوق نصت على أن مدير الصندوق يحصل على نسبة 1% من سعر شراء كل أصل عقاري وذلك مقابل قيام مدير الصندوق بإجراء التقصي اللازم والتفاوض على شروط الشراء، موضحة أنه بهدف تحقيق الأثر الإيجابي على الصندوق ومالكي الوحدات فقد تنازلت شركة الانماء للاستثمار عن رسوم التعامل المتعلقة بهذا الأصل.