عمومية "التأمين العربية" تقر زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بـ265 مليون ريال

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة "التأمين العربية التعاونية"، على توصية مجلس الإدارة بزياد ة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 265 مليون ريال.

وقالت شركة التأمين العربية التعاونية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن العمومية وافقت على زيادة رأس المال من 26 مليون ريال إلى 530 مليون ريال بنسبة زيادة 100% بقيمة أسمية 10 ريال للسهم.

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وأضافت أن زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 26.5 مليون سهم عادية ليكون عدد الأسهم بعد الزيادة 53 مليون سهم عادية.

وأوضحت شركة التأمين العربية التعاونية أن زيادة رأس المال لدعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.

وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.