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شركة المشروعات السياحية شمس
شركة المشروعات السياحية "شمس"
سوق السعودية

مساهمو "شمس" يقرون زيادة رأس المال بـ1000% عبر طرح أسهم حقوق أولوية

يصبح رأس المال بعد الزيادة نحو 578.24 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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وافق مساهمو شركة المشروعات السياحية "شمس" خلال اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 1000% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن رأس المال بعد الزيادة يصبح نحو 578.24 مليون ريال، مقابل نحو 52.57 مليون ريال قبل الزيادة.

وأضافت أن المبلغ الإجمالي للزيادة يبلغ نحو 525.67 مليون ريال، ويصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 57.82 مليون سهم، مقابل 5.26 مليون سهم قبل الزيادة.

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وأوضحت أن هدف الزيادة هو دعم رأس المال العامل وتعزيز الملاءة المالية للشركة وإعادة تأهيل المنتجع الحالي الواقع بالمنطقة الشرقية والدخول في استثمارات بالقطاع السياحي دعما لرؤية المملكة 2030م والتي تهدف أحد ركائزها إلى زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية الأخرى وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية للهيئة العامة للترفيه.

وتكون زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد نحو 52.57 مليون سهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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