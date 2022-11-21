"العربية للتعهدات" وكيلاً حصرياً للإعلان في "أبراج الساعة" بمكة المكرمة

أبرمت الشركة العربية للتعهدات الفنية، اليوم الاثنين، اتفاقية بيع وتسويق الإعلانات مع شركة البيت للإعمار والبناء المحدودة لتصبح الوكيل الحصري لخدمات الدعاية والإعلان في مركز أبراج الساعة بمدينة مكة المكرمة والذي يعتبر جزء من أيقونة المعمار الإسلامي "مجمع أبراج الساعة" والذي يستقبل 20 مليون زائر سنوياً.

وقالت "العربية للتعهدات"، في بيان على "تداول السعودية"، إنه تم ابرام الاتفاقية لتفعيل وتطوير الإعلانات داخل المركز.

مادة اعلانية

وأضافت أنه وفقاً للتعاقد سيتم تركيب أكبر شاشة عرض داخلية (ثلاثية الأبعاد) في السعودية حيث سيتم إنشاؤها في البهو الرئيسي للمركز، وذلك لتطوير النواحي الجمالية في الإعلانات الرقمية لمركز أبراج الساعة والذي يعتبر أكبر مركز تجاري في مكة المكرمة.

وأوضحت "العربية للتعهدات"، أنها تسعى إلى تعزيز النهوض الإعلاني لا سيما في مكة المكرمة ذات الخصوصية التاريخية والإرث الثقافي الكبير متوافقة مع أعلى معايير الجودة بتصميم ابداعي يواكب الهوية التجارية لمركز أبراج الساعة.

وتبدأ مدة هذه الاتفاقية في 10 مايو 2023 ولمدة 5 سنوات، وتجدد هذه الاتفاقية لمدة 5 سنوات أخرى وذلك بالاتفاق الخطي الموقع بين الطرفين قبل انتهاء الاتفاقية بــ 60 يوما.

وسينعكس الأثر المالي الناتج عن هذه الاتفاقية على نتائج الشركة العربية للتعهدات بداية من الربع الثالث من عام 2023م حيث إنه ستتم "مشاركة الدخل" من العمليات الناتجة عن هذه الاتفاقية بين الأطراف وفقاً لنسب تم الاتفاق عليها مسبقاً.

وأكدت "العربية للتعهدات"، أنها اتخذت كافة الإجراءات المؤسسية وغيرها من الإجراءات المطلوبة، والحصول على جميع الموافقات الحكومية وغيرها من الموافقات الأخرى اللازمة للسماح بإبرام هذه الاتفاقية وتسليمها وتنفيذها وفقاً للشروط والأحكام المحددة لها.