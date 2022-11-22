تحديد النطاق السعري لطرح "الرمز للعقارات" بين 61 – 67 ريالا

أعلنت شركة العربي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام الأولي المحتمل لشركة الرمز للعقارات، عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 61 – 67 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وقالت "العربي المالية" في بيان على "تداول السعودية"، إن فترة تسجيل الطلبات للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) وعملية بناء سجل الأوامر تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022م وتنتهي يوم الخميس الموافق مطلع ديسمبر 2022م.

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وأضافت أن عملية الطرح تتمثل في طرح نحو 3.33 مليون سهم جديد تمثل 10% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) 10 آلاف سهم، فيما يبلغ الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) نحو 1.67 مليون سهم.

وسيتم تحديد سعر الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد)، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) المشاركين في الاكتتاب نحو 3.33 مليون سهم عادي، بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح.

ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد). وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين (الأفراد) بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) إلى 3 ملايين سهم عادي - كحد أدنى - بما يمثل نسبة نحو 90% من إجمالي أسهم الطرح.