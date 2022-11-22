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تويتر تؤجل مجدداً إطلاق خدمة "العلامة الزرقاء".. عمليات الانتحال تعرقل الخطة

كشف ماسك أن المنصة أضافت 1.6 مليون مستخدم في الأسبوع الماضي، "وهو أعلى مستوى على الإطلاق"

دبي - العربية.نت
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قال إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، يوم أمس الاثنين، إن شركة التواصل الاجتماعي قررت تأجيل إطلاق خدمة الاشتراك بالعلامات الزرقاء، وهو تأخير عن الجدول الزمني المبدئي لإعادة الخدمة على المنصة.

وكتب ماسك في تغريدة على تويتر: "تأجيل إعادة إطلاق علامة التحقق الزرقاء حتى تكون هناك ثقة عالية في حال انتحال الهوية".

وأضاف: "من المحتمل أن يستخدم لون مختلف للمؤسسات عن الأفراد".

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تم طرح خيار الاشتراك المفتوح لأي شخص على استعداد للدفع، في وقت سابق من هذا الشهر، لمساعدة تويتر على زيادة الإيرادات بينما يكافح ماسك للاحتفاظ بالمعلنين.

وأوقفت منصة تويتر خدمة الاشتراك بالعلامات الزرقاء التي تم الإعلان عنها مؤخراً بقيمة 8 دولارات، بعدما انتشرت الحسابات المزيفة، وقالت إن الخدمة ستتم إعادة إطلاقها في 29 نوفمبر.

كما غرد ماسك أن تويتر أضافت 1.6 مليون مستخدم في الأسبوع الماضي، "وهو أعلى مستوى على الإطلاق".

أوقف معلنون، بما في ذلك شركات كبرى مثل جنرال موتورز وموندليز إنترناشيونال وفولكس فاغن، الإعلانات مؤقتاً على المنصة، متخذين موقفاً من توجهات الرئيس الجديد.

كما تشير التقديرات إلى أن المئات من موظفي تويتر قد استقالوا الأسبوع الماضي، بعد الموعد النهائي الذي حدده ماسك يوم الخميس، ليقوم الموظفون بتسجيل موافقتهم على العمل "لساعات طويلة بكثافة عالية"، أو المغادرة.

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