منصة عملات مشفرة على وشك الإفلاس.. تمويل بمليار دولار قد ينقذها

حذرت منصة Genesis لتداول العملات المشفرة أنها قد تضطر إلى تقديم طلب بالإفلاس تحت البند الحادي عشر إذا لم تنجح في جمع تمويل جديد لوحدة الإقراض الخاصة بها.

وتسعى الشركة للحصول إلى تمويل يتجاوز مليار دولار حيث تسابق الزمن في محادثات مع مستثمرين محتملين يشمل منصة بينانس.

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وكانت Genesis قد أوقفت عمليات سحب العملاء في العاشر من نوفمبر بعد إعلانها على انكشافها على منصة FTX المتعثرة بمبلغ يتجاوز 175 مليون دولار.

في سياق أخر أظهر ملف إفلاس شركة FTX وجود رصيد نقدي بحوزتها والشركات التابعة لها يصل إلى 1.24 مليار دولار.

وذكرت شركة Alvarez & Marsal North America المسؤولة عن ملف إفلاس الشركة أنها وجدت رصيدا نقديا يتجاوز أربعمئة مليون دولار في حسابات شركة ALAMEDA التابعة لـ FTX.

وكان رصيد شركة FTX في اليابان يتجاوز 170 مليون دولار في وقت لم يكن باستطاعة الدائنين الكشف الحقيقي عن أرصدة الشركة قبل أسبوع.

وأظهرت آخر الأرقام وجود أكثر من مليون دائن لمجموعة شركات FTX بمبالغ تتجاوز 8 مليارات دولار.

