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هشام عز العرب
هشام عز العرب
البورصة المصرية

هشام عز العرب يعود إلى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر كعضو غير تنفيذي

بعد موافقة مجلس إدارة البنك والمركزي المصري

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك التجاري الدولي مصر عن تعيين هشام عز العرب كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بعد موافقة مجلس إدارة البنك والمركزي المصري.

ويأتي ذلك بعد استقالة هشام عز العرب من منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر في أكتوبر 2020، بناء على طلب من البنك المركزي المصري بعد 18 عاما قضاها في البنك.

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يُشار إلى أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، قرر تعيين هشام عز العرب، ومحمد نجيب، مستشارين له.

وكان هشام عز العرب قد شغل عدة مناصب إدارية في عدد من البنوك العالمية مثل JP Morgan chase وDeutsche Bank وشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي سابقا.

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