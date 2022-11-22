اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وفرة للصناعة والتنمية
وفرة للصناعة والتنمية
سوق السعودية

"وفرة" توقع عقداً مع "بافان" الإيطالية لتوريد خطي إنتاج بـ 9 ملايين يورو

لإنتاج المكرونة والشعيرية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية- "وفرة"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع شركة بافان الإيطاليّة، المملوكة لشركة جيا الألمانيّة على توريد خط إنتاج "مكرونة إسباقيتي" بطاقة إنتاجية قدرها 2100 كجم /الساعة، وخط إنتاج شعيريّة بطاقة إنتاجيّة قدرها 1000 كجم /الساعة.

وقالت "وفرة" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد 9 ملايين يورو.

وأضافت أن التوريد يكون خلال 15 شهراً من تاريخ التوقيع على العقد.

تحديد النطاق السعري لطرح "الرمز للعقارات" بين 61 – 67 ريالا شركات سوق السعودية تحديد النطاق السعري لطرح "الرمز للعقارات" بين 61 – 67 ريالا

وأوضحت أن خطي الإنتاج ضمن خطة الشركة لتحديث وأتمتة خطوط الإنتاج بمصانع الشركة، مشيرة إلى أن شركة "بافان" هي من الشركات المتميزة في صناعة خطوط إنتاج المعجنات.

وتوقعت أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة ابتداءً من الربع الأوّل من عام 2024م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360|نانسي بيلوسي تنهي ولايتها مطلع العام والحزب يبدأ مرحلة إعادة رسم مسار جدي العربية 360|نانسي بيلوسي تنهي ولايتها مطلع العام والحزب يبدأ مرحلة إعادة رسم مسار جدي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط