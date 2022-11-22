سوق السعودية
"وفرة" توقع عقداً مع "بافان" الإيطالية لتوريد خطي إنتاج بـ 9 ملايين يورو
لإنتاج المكرونة والشعيرية
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أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية- "وفرة"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع شركة بافان الإيطاليّة، المملوكة لشركة جيا الألمانيّة على توريد خط إنتاج "مكرونة إسباقيتي" بطاقة إنتاجية قدرها 2100 كجم /الساعة، وخط إنتاج شعيريّة بطاقة إنتاجيّة قدرها 1000 كجم /الساعة.
وقالت "وفرة" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد 9 ملايين يورو.
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وأضافت أن التوريد يكون خلال 15 شهراً من تاريخ التوقيع على العقد.
وأوضحت أن خطي الإنتاج ضمن خطة الشركة لتحديث وأتمتة خطوط الإنتاج بمصانع الشركة، مشيرة إلى أن شركة "بافان" هي من الشركات المتميزة في صناعة خطوط إنتاج المعجنات.
وتوقعت أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة ابتداءً من الربع الأوّل من عام 2024م.
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