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تكنولوجيا

قيود كورونا بالصين تهبط بإيرادات "شاومي" في الربع الثالث

تراجعت 9.7% إلى 9.81 مليار دولار

شنغهاي - رويترز
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أعلنت شركة شاومي كورب الصينية لتصنيع الهواتف الذكية، اليوم الأربعاء، تراجع إيراداتها في الربع الثالث 9.7%، متأثرة بالقيود التي تفرضها الصين لاحتواء كوفيد-19 وتراجع الطلب من المستهلكين.

وسجلت الشركة مبيعات في الربع الثالث بـ 70.17 مليار يوان (9.81 مليار دولار)، مقابل 78.063 مليار يوان في الربع نفسه من العام الماضي، لتأتي المبيعات أقل بشكل طفيف من توقعات المحللين عند 70.52 مليار يوان.

وتراجع صافي الدخل 59.1% إلى 2.12 مليار مقابل 5.176 مليار يوان قبل عام.

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ويشهد الاستهلاك في الصين تباطؤا في وقت تواصل المدن في أنحاء البلاد فرض عمليات إغلاق لاحتواء تفشي المتحور أوميكرون.

ويشهد قطاع الإلكترونيات فترة صعبة. وأشارت شركة أبحاث السوق "كاناليس" إلى أن شحنات الهواتف الذكية تراجعت 11% في الصين في الربع الثالث، و9% على مستوى العالم.

وهبطت الإيرادات من الهواتف الذكية، التي تشكل ما يقرب من 60% من إجمالي مبيعات شاومي، 11.1% على أساس سنوي.

وحققت شاومي ارتفاعا في المبيعات في العام 2021، بعدما تمكنت من اقتطاع حصة في السوق من منافستها هواوي تكنولوجيز التي تراجعت قدرتها على شراء المكونات بسبب العقوبات الأميركية.

إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، وأعلنت شاومي في مايو أول تراجع فصلي على الإطلاق في الإيرادات منذ إدراجها في 2018. وذكرت في أغسطس أن إيرادات الربع الثاني انخفضت 20% على أساس سنوي.

وتراجع سهم شاومي بنحو 50% منذ بداية العام.

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