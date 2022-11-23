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وول ستريت

بعد قرار صيني.. "والت ديزني" تتجه لتحقيق عوائد قوية في أكبر سوق للأفلام عالميا

السلطات الصينية توافق على عرض فيلم Avatar: The Way of Water

دبي - العربية.نت
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وافقت السلطات الصينية على عرض فيلم Avatar: The Way of Water في صالات العرض في الصين في 16 ديسمبر المقبل، وهو من إنتاج شركة "والت ديزني"، ما قد يمهد الطريق لعوائد قوية للشركة في أكبر سوق للأفلام على المستوى العالمي.

وكان فيلم Avatar الأول الأكثر ربحية على الإطلاق بـ 1.2 مليار دولار.

وفي سبتمبر، أعادت "ديزني" إصدار الفيلم الأصلي في دور العرض وحققت 120 مليون دولار إضافية.

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وكان قد عرض 28 فيلما أميركيا فقط في الصين العام الماضي، وهو ما يمثل 12% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر في البلاد، مقابل أكثر من 50 فيلما في عام 2019.

يُشار إلى أن بوب إيجر يحل محل الرئيس التنفيذي السابق للشركة بوب تشابيك والذي استلم المنصب في فبراير من العام 2020.

وكان إيجر قد ترأس المجلس التنفيذي لشركة ديزني لمدة 15 عاما انتهت العام الماضي، حيث كان يسعى إلى إيجاد بديل له في وقت كانت الشركة تعاني من خسائر حادة مُني فيها السهم تراجعات كبيرة.

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