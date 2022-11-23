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أرباح بنك دبي الإسلامي
سوق دبي

بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكا مستدامة بقيمة 750 مليون دولار

لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح يلامس 5.5% سنوياً

دبي - العربية.نت
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أصدر بنك دبي الإسلامي صكوكا مستدامة بقيمة 750 مليون دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات.

وجاء إصدار بنك دبي الإسلامي بمعدل ربح يلامس 5.5% سنوياً، وبسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات.

وتم إصدار الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي الذي وضعه لتسهيل تمويلات متعلقة بمبادرات ومشاريع بيئية واجتماعية.

وتمت تغطية الاكتتاب بنحو 2.3 مرة علما أنه تم إدراج الصكوك في كل من بورصة Euronext Dublin وناسداك دبي.

وشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة. كما تم تفويض عدة بنوك بما فيها بنك ABC وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول وبنك HSBC للعمل بصفتهم مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب لهذه الصكوك.

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